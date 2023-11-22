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Экс-советник ЦРУ Рикардс: США вот-вот совершают вопиющую ошибку с активами России

Экономика

Соединённые Штаты стали инициаторами большого количества санкций против России. В том числе были заморожены активы российского Центробанка. И всё идёт к тому, что США вот-вот совершат вопиющую ошибку в их отношении, считает экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

Экс-советник ЦРУ Рикардс: США вот-вот совершают вопиющую ошибку с активами России
Фото: Creativecommons by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Он отметил, что технически российские активы так и не были переданы в собственность США. Они просто заморожены, но по-прежнему принадлежат России, говорится в материале, опубликованном в издании The Daily Reckoning.

Теперь же недавно избранный на пост спикера палаты представителей конгресса США республиканец Майкл Джонсон хочет перевести эти активы в собственность США.

И это станет огромной ошибкой, считает Рикардс. По его мнению, это будет равносильно дефолту по госдолгу США, поскольку эти средства законно принадлежат России.

Дело в том, полагает экс-советник ЦРУ, что значительная часть замороженных в США российских активов состоит из ценных бумаг американского казначейства.

Если власти США решатся на такой шаг, то это произведёт огромное впечатление на страны всего мира. Они начнут избавляться и от американских казначейских бумаг, и от доллара.

Спикер палаты представителей играет с огнём и понятия не имеет, что делает, полагает Джеймс Рикардс.

Отметим, в Евросоюзе от идеи конфисковать российские активы отказались, поскольку это имеет непредсказуемые финансовые и юридические последствия.

Сейчас там хотят забирать прибыль, которая получена от этих активов, порядка трёх миллиардов евро ежегодно. Однако и эту идею на практике реализовать затруднительно по вышеозначенным причинам.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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