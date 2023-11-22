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Bloomberg: стоимость поставок электроэнергии в ФРГ упала до двухлетнего минимума

0:55
Экономика

В агентстве Bloomberg рассказали, что стоимость электроэнергии в Европе рухнула. В частности, в ФРГ она снизилась до двухлетнего минимума.

Bloomberg: стоимость поставок электроэнергии в ФРГ упала до двухлетнего минимума
Фото: Creativecommons by by Image Catalog is licensed under by Image Catalog is marked with CC0 1.0

По слова экспертов, по состоянию на следующий год стоимость электроэнергии для поставок в страну стала ниже до 110,18 евро за мегаватт-час. В то же время, самого низкого уровня за последние несколько лет достиг показатель и во Франции.

Такую динамику аналитики связывают с прохождением ведущими странами Евросоюза пикового периода в сфере энергетического кризиса. Тем не менее, пока рано говорить о его полном завершении.

Теперь, по словам специалистов, подобное резкое понижение цен сыграет на руку представителям местной промышленности. Ведь в последнее время они страдали из-за высокой стоимости на энергоресурсы.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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