Bloomberg: стоимость поставок электроэнергии в ФРГ упала до двухлетнего минимума

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

В агентстве Bloomberg рассказали, что стоимость электроэнергии в Европе рухнула. В частности, в ФРГ она снизилась до двухлетнего минимума.

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По слова экспертов, по состоянию на следующий год стоимость электроэнергии для поставок в страну стала ниже до 110,18 евро за мегаватт-час. В то же время, самого низкого уровня за последние несколько лет достиг показатель и во Франции.

Такую динамику аналитики связывают с прохождением ведущими странами Евросоюза пикового периода в сфере энергетического кризиса. Тем не менее, пока рано говорить о его полном завершении.

Теперь, по словам специалистов, подобное резкое понижение цен сыграет на руку представителям местной промышленности. Ведь в последнее время они страдали из-за высокой стоимости на энергоресурсы.