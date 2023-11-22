Путин предложил Мишустину продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса

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В среду, 22 ноября, в ходе пленарного совещания с министрами и премьером Михаилом Мишустиным, глава государства предложил продлить мораторий на проверки бизнеса.

Фото: putin. kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин предложил правительству продлить мораторий на проверки бизнеса и на следующий, 2024 год, сообщает РИА Новости.

"Давайте на 2024-й продлим", — заявил российский лидер.

Но по мнению Путина мораторий не должен распространяться на "объекты высокого и чрезвычайно высокого риска".

Отвечая на предложение президента, премьер Михаил Мишустин отметил, что уже обсуждал такой вариант с руководством прокуратуры РФ и там не против продления срока моратория.

Мораторий на проверки бизнеса в 2023 году