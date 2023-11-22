В среду, 22 ноября, в ходе пленарного совещания с министрами и премьером Михаилом Мишустиным, глава государства предложил продлить мораторий на проверки бизнеса.
Президент РФ Владимир Путин предложил правительству продлить мораторий на проверки бизнеса и на следующий, 2024 год, сообщает РИА Новости.
"Давайте на 2024-й продлим", — заявил российский лидер.
Но по мнению Путина мораторий не должен распространяться на "объекты высокого и чрезвычайно высокого риска".
Отвечая на предложение президента, премьер Михаил Мишустин отметил, что уже обсуждал такой вариант с руководством прокуратуры РФ и там не против продления срока моратория.
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