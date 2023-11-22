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Baijiahao: премьер Японии вышел из себя, узнав о контрмерах России

2:10
Экономика

Премьер-министр Фумио Кисида с момента вступления в должность главы правительства Японии занял довольно жёсткую позицию в отношении России, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Baijiahao: премьер Японии вышел из себя, узнав о контрмерах России
Фото: sohu.com

Он поддержал антироссийские санкции, неоднократно инициировал провокации возле российских территориальных вод, обещал решить вопрос с территориальными претензиями в адрес России — в пользу Японии, разумеется.

Россия не могла наблюдать за этим сквозь пальцы. И предприняла ряд мер, из-за которых японский премьер начал терять самообладание.

Всё началось с того, что российское правительство ввело ограничения в отношении 63 японских граждан. В их числе оказался сам японский премьер, глава МИД Хаяси Екимаса и министр обороны Киси Нобуо. Всем им было запрещено въезжать на российскую территорию, в том числе и посещать Курильские острова.

"После того, как Кисида узнал об этой новости, он ударил кулаком по столу от злости и обвинил РФ в нарушении норм международного права", — говорится в материале (перевод сайта АБН24).

По мнению китайских авторов, спустя некоторое время Кисида получил ещё одну порцию плохих новостей. Дело в том, что Россия свернула переговоры по мирному договору и отказалась обсуждать с Токио тему четырёх южнокурильских островов (заметим, что согласно российской точке зрения, территориального вопроса и так не существует, обсуждать здесь нечего).

Затем последовал ещё один сюрприз — Россия запретила японским рыбакам промысел у Курильских островов. Так что российские контрмеры оказались вполне эффективными, полагают авторы материала.

Стоит заметить, что сюрпризы Японии преподносят и американские союзники. Как, например, с санкциями против проекта "Арктик СПГ 2", где десять процентов принадлежит японскому консорциуму Mitsui/JOGMEC. И на поставки сжиженного природного газа откуда в Японии очень даже рассчитывают.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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