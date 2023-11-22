"Иностранцы стремятся зарезервировать большие сегменты": эксперт оценила планы более 20 зарубежных брендов выйти на российский рынок

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский рынок продолжает привлекать внимание множества международных брендов, и это неудивительно. По последним данным, более 20 брендов из разных стран планируют выйти на российский рынок в ближайшем будущем. Это демонстрирует доверие и уверенность этих компаний в перспективах российской экономики и потенциале российских потребителей.

Фото: ru.fifa.com

На российском рынке ожидают бренды из Ирана, Китая, Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, ОАЭ, Турции, Индии и Италии.

“Сейчас рынок по ряду номенклатур, в частности одежда, несколько вымывается. И пока российские производители не сумели заполнить эту нишу полностью, то иностранные компании стремятся к тому, чтобы за собой зарезервировать достаточно большие сегменты. Но здесь речь идет больше о крупных городах, потому что легче организовать и доставку, и магазины, также больше и покупательский спрос” - рассказала в комментарии для Pravda. ru экономист-международник Юлия Зворыкина.

Также эксперт отметила, что, например, Италия - серьёзный производитель брендовой одежды, и для неё это не будут большие объёмы поставки по сравнению с тем, какими могли бы быть. А вот для наименьших стран, таких как Иран, который специализируется на одежде, связанной с народными традициями, Россия будет хорошей нишей.

Планы зарубежных брендов выйти на рынок России свидетельствуют о доверии к потенциалу и перспективам страны. Это отличная новость, которая содействует развитию экономики и расширению выбора для российских потребителей.