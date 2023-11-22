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Экономист Николаев: новые ограничения экспорта РФ ударят по рублю

1:15
Экономика

Если западные страны примут дополнительные санкции в отношении российского экспорта, рубль может вновь оказаться под давлением и начать ослабевать. Об этом заявил главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев в беседе с URA. RU.

Экономист Николаев: новые ограничения экспорта РФ ударят по рублю
Фото: Wikipedia by Центральный банк Российской Федерации (Банк России) is licensed under Общественное достояние

"Больше всего стоит обратить внимание на соотношение экспорта и импорта. Если дополнительные санкции уменьшат наш экспорт, это будет негативно сказываться на рубле. Нам нужно следить за этим через призму экспорта. Если новые ограничения могут повлиять на экспорт, что сейчас рассматривается на Западе, это будет означать, что рубль окажется под давлением", — отметил Николаев.

Относительно текущего укрепления рубля, экономист указал на ужесточение валютного регулирования и высокую ключевую ставку.

"Диапазоны, которые мы видим сейчас, уже близки к нижней границе, которую мы можем увидеть в этом году — 85-90 рублей за доллар. Фундаментальная причина другая. Ничего не изменилось. Экспорт в настоящее время значительно ниже, чем год назад, в то время как импорт остается на относительно высоком уровне", — заключил эксперт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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