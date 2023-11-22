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НИ: есть угрозы и польза от перевода экономики регионов РФ на мобилизационные рейсы

2:24
Экономика

Российская экономика постепенно переходит на частично мобилизационную модель, такой метод позволяет эффективно "разогнать" ВПК в условиях СВО.  Об этом сообщают "Новые известия".

НИ: есть угрозы и польза от перевода экономики регионов РФ на мобилизационные рейсы
Фото: Midjouney and GPT: Мужчина получил на телефон повестку на мобилизацию

Экономистами обсуждается возможное решение о переходе на "мобилизационную экономику" - когда практически все ресурсы страны будут направлены на решение приоритетных задач, пусть даже в ущерб другим отраслям.

Нужна ли такая крайняя мера? 

По мнению экспертов:

  • для всей страны в целом - пока (уже) не требуется
  • некоторые регионы могут принять подобный формат
  • в этих регионах могут быть применены элементы мобилизационной экономики, а не тотальный принцип "на фронт, а не на прилавок".

"Такая схема во многом будет функционировать за счет увеличения роли государственного регулирования, однако "страхи последствий доминирования мобилизационной экономику чрезмерны и основаны скорее на эмоциональном восприятии действительности", - отмечает издание.

В соцсетях, впрочем, сразу же вспомнили "советский вариант" - когда траты государства на нужды армии приводили к пустым магазинам и очередям за колбасой.

Однако, как мы видим - прилавки полны, производства работают, импорт (в том числе и параллельный) действует. 

"В основе новой экономики должна лежать глубокая высокомаржинальная переработка природных ресурсов и энергоресурсосберегающая стратегия, которая позволит в течение ближайших 2-3 лет удвоить ВВП - как в КНР", - цитировала "РГ" ректора СПГУ Владимира Литвиненко.

Впрочем, первый вице-премьер Андрей Белоусов уже пояснял, что мобилизационная экономика "это всегда военизированная история, это всегда отказ от личных интересов перед государственными", и добавлял: сейчас и без этой особой меры есть "большое количество резервов и рычагов, которые мы можем задействовать".

Также о мобилизации регионов (в контексте готовности к моментальному пресечению и отражению угроз) заявлял секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев - напомним о "риска диверсий со стороны Украины".

Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе отметил, что количество обстрелов даже "старой" российских территорий со стороны Украины увеличилось в 2023 году. 

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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