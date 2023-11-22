Юрист назвал три случая, когда банк может не вернуть деньги

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы Банки

Банк может на законных основаниях отказать вам в выдаче ваших же денег, предупредил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников. Он разъяснил агентству "Прайм", в каких случаях это возможно.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Во-первых, арест счетов судебными приставами. Выдача средств с таких вкладов будет нарушением закона.

"Поэтому, если у вас есть долги, и судебные приставы начали производить по ним взыскание, деньги с депозита вам могут не отдать до тех пор, пока вы не решите вопрос с Федеральной службой судебных приставов", — пояснил юрист.

Во-вторых, недействительный паспорт. Самый главный документ гражданина, как известно, положено менять в 20 и 45 лет, и как только вы сделали это, обязательно сходите в банк и зафиксируйте там новые паспортные данные. Лишь после этого вы сможете получить свои деньги.

Третье основание — самое размытое: пресловутый закон № 115-ФЗ (отмывание денег). Банк вправе отказать в выдаче средств, если сочтёт подозрительным их получение.

"Критерии, по которым банк может начать подозревать вас в легализации незаконных доходов, перечислены в самом законе, но они настолько размыты, что подойти сюда может всё, что угодно", — заметил Гусятников.

Для получения финансовых средств в этом случае придётся документально подтверждать их происхождение — например, справкой 2НДФЛ, договором купли-продажи недвижимости или другими соглашениями гражданско-правового характера, выпиской из банка и т. д. — в зависимости от того, откуда вам пришли эти деньги.

Кроме того, отказ в выдаче наличных возможен по причине их банального отсутствия в кассе — если вы планируете снять крупную сумму, лучше предупредить банк об этом заранее.