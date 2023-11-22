Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин выразил мнение, что курс рубля может укрепиться, однако кардинальных отклонений ждать не стоит.
"Рубль сейчас укрепляется и может укрепиться еще. Но в целом рассчитывать на какие-то кардинальные отклонения курса рубля от нынешних равновесных значений не стоит", — цитирует помощника российского президента mk.ru.
При этом Орешкин напомнил, что в стране восстановился потребительский и инвестиционный спрос. В то же время, их рост повлёк за собой рос спроса на импорт.
Помимо этого, другим фактором, который привёл к ослаблению нацвалюты, по его словам, является снижение цен на нефть и газ в этом году по сравнению с 2022-м.
Эксперт также уточнил, что курс рубля пошатнулся и из-за других явлений в экономике. К их числу относится уход с российского рынка иностранных компаний и выкуп их долей российскими инвесторами.
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