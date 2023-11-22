Орешкин: рубль может укрепиться, но кардинальных отклонений ждать не стоит

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин выразил мнение, что курс рубля может укрепиться, однако кардинальных отклонений ждать не стоит.

Фото: yenizaman. az/posts/quotmoody39squot-ve-quotfitchquot-rusiyanin-reytinqlerini-endirib-2022-03-03-103428

"Рубль сейчас укрепляется и может укрепиться еще. Но в целом рассчитывать на какие-то кардинальные отклонения курса рубля от нынешних равновесных значений не стоит", — цитирует помощника российского президента mk.ru.

При этом Орешкин напомнил, что в стране восстановился потребительский и инвестиционный спрос. В то же время, их рост повлёк за собой рос спроса на импорт.

Помимо этого, другим фактором, который привёл к ослаблению нацвалюты, по его словам, является снижение цен на нефть и газ в этом году по сравнению с 2022-м.

Эксперт также уточнил, что курс рубля пошатнулся и из-за других явлений в экономике. К их числу относится уход с российского рынка иностранных компаний и выкуп их долей российскими инвесторами.