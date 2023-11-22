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Жилищный рынок в России переживает начало замедления

1:29
Экономика

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в интервью информационному агентству URA.RU заявила, что отечественный рынок жилья находится в начальной стадии замедления.

Жилищный рынок в России переживает начало замедления
Фото: Pravda.Ru

По её мнению, рынок жилой недвижимости проявляет инерцию. Это не похоже на рынок облигаций, который может рухнуть в результате какой-то новости и быстро восстановиться. Рынок жилья реагирует на события с задержкой в 3-4 месяца.

Как пояснила Радченко, в 2014 году были введены санкции, и в 2015 году начался спад на рынке жилой недвижимости. Этот спад продолжался в течение 2016 года, приведя к снижению на 30%, и лишь в начале 2017 года начался процесс восстановления. В период пандемии коронавируса рынок жилья продемонстрировал рост благодаря выгодным условиям ипотеки.

Эксперт подчеркнула, что в настоящее время рынок жилья находится в начальной фазе замедления. Повышение ключевой ставки сократило возможности на вторичном рынке жилой недвижимости. Теперь готовые квартиры покупают только те, у кого уже имеется большая часть суммы кредита или вся сумма.

Ирина Радченко отметила, что на рынке новостроек пока действует льготная ипотека, существенных изменений ещё не произошло.

Ранее мы приводили мнение в том числе и Ирины Радченко о скупке земли в России под строительство загородных домов

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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