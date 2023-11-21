Согласно данным на октябрь 2023 года, Швейцария осуществила поставки более 14 тонн золота российского происхождения. Золотые резервы находились в Великобритании и Молдавии. Их сумма составила 874 миллиона долларов. Информацию об этом приводит РИА Новости, ссылаясь на заявление от властей государства.
Отмечается, что Россия остаётся на втором месте по объемам добычи данного драгметалла в мире, ранее она была одним из наиболее крупных экспортёров драгоценных металлов в Великобританию. В Швейцарии также заявили, что эмбарго, к которому государство присоединилось 4 августа прошлого года, не нарушает проект по закупкам.
Согласно действующему механизму, на золото, вывезенное из РФ до введения ограничений и произведенное заводами страны до 7 марта 2022 года, не распространяется действие санкций.
Ранее мы сообщали, ссылаясь на данные портала SchiffGold о том, что Россия обладает большими запасами энергоресурсов, которые она вполне успешно экспортирует во многие страны мира.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.