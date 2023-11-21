Новак: доля трудноизвлекаемых запасов нефти вырастет до 70% к 2050 году

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-премьер России Александр Новак прогнозирует рост доли добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти к 2050 году. По его мнению, он увеличится с нынешних 30% до 70%.

Фото: https://g2.dcdn.lt/images/pix/nafta-74863884.jpg

При этом Новак подчеркнул, что российское правительство также не исключает введения дополнительных льгот для таких запасов.

"У нас структура запасов меняется, действительно, в сторону всё более и более сложно добываемых запасов. По ТРИЗ вы правильно отметили, что у нас на сегодняшний день около 30% добычи — 166 млн тонн — добывается из трудноизвлекаемых запасов. И доля эта будет расти — мы ожидаем, что к 2050 году эта доля может вырасти до 70%", — сообщил вице-премьер России в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

Кроме того, Новак напомнил, что в России принят федеральный проект по разработке трудноизвлекаемых залежей. Активное участие в нём принимают компании, а также заинтересованные регионы.