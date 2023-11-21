Напомним, сейчас упрощённый порядок вычетов действует для имущественных и инвестиционных вычетов.

В беседе с Pravda. ru заместитель председателя комитета по экономической политике Государственной Думы РФ Артём Кирьянов рассказал в чём суть планируемых нововведений.

"ФНС сокращает все процедуры, связанные с общением с налогоплательщиками. И вот эти сокращенные процедуры приводят к тому, что, во-первых, подтягиваются данные из различных ведомственных баз в рамках межведомственного обмена, цифрового обмена, во-вторых, сокращаются, соответственно, сроки по получению различных возмещений. Человек уже чувствует себя гораздо комфортнее, обращаясь в налоговую службу, в том числе и использованием личного кабинета налогоплательщика. Все вопросы, связанные с получением различных вычетов и льгот, уже устроены по принципу внутреннего процесса, то есть человеку с каждым годом всё меньше приходится что-то доказывать, прикладывать какие-то справки, объяснения и так далее.

И поэтому мы видим, что люди, которые раньше, например, не использовали налоговые вычеты все чаще стали обращаться", — пояснил эксперт.