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Названы сроки перехода на упрощённые вычеты за лечение, образование и спорт

Экономика

Напомним, сейчас упрощённый порядок вычетов действует для имущественных и инвестиционных вычетов.

Названы сроки перехода на упрощённые вычеты за лечение, образование и спорт
Фото: "Taxes - Calculator Image" by efile989 is licensed under CC BY-SA 2.0

В беседе с Pravda. ru заместитель председателя комитета по экономической политике Государственной Думы РФ Артём Кирьянов рассказал в чём суть планируемых нововведений.

"ФНС сокращает все процедуры, связанные с общением с налогоплательщиками. И вот эти сокращенные процедуры приводят к тому, что, во-первых, подтягиваются данные из различных ведомственных баз в рамках межведомственного обмена, цифрового обмена, во-вторых, сокращаются, соответственно, сроки по получению различных возмещений. Человек уже чувствует себя гораздо комфортнее, обращаясь в налоговую службу, в том числе и использованием личного кабинета налогоплательщика. Все вопросы, связанные с получением различных вычетов и льгот, уже устроены по принципу внутреннего процесса, то есть человеку с каждым годом всё меньше приходится что-то доказывать, прикладывать какие-то справки, объяснения и так далее.

И поэтому мы видим, что люди, которые раньше, например, не использовали налоговые вычеты все чаще стали обращаться", — пояснил эксперт.

Начать предоставлять социальные вычеты в упрощённом режиме планируется с 2025 года.

 

 

Налоговый вычет за покупку квартиры.
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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