Тинькофф открыл новую штаб-квартиру в Москве

2:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Tinkoff займет две высотные башни в бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу.

Фото: Пресс-служба компании Тинькофф

Общая площадь новой штаб-квартиры составляет 90 тысяч квадратных метров: это две высотные башни на 13 и 20 этажей.

Пространство называется Tinkoff Space и оно выполнено в лучших традициях западных бигдетх компаний вроде Google и Amazon. На территории расположены рабочие зоны в формате гибкого офиса, собственная клиника с полным циклом услуг ДМС, кафе и рестораны, дом быта, салон красоты, бесплатный фитнес-центр для сотрудников компании, а также релакс-зоны — пространство "зеленый" сад с большим количеством живых растений, норки для сна и комнаты медитаций.

Переезд компании связан с ростом количества персонала, говорит председатель правления Тинькофф Станислав Близнюк:

"Экосистема Тинькофф уверенно развивается, количество наших сотрудников активно растет. Сегодня с нами уже более 70 тысяч тинькоффцев, которые горят своим делом и запускают проекты, меняющие рынок и задающие новые тренды. Уверены, что наш новый дом станет центром притяжения не только для самих тинькоффцев, но и для наших партнеров".

Офисное пространство будет также включать в себя конференц-зал на 1500 человек, собственную студией для видеозаписи с необходимым оборудованием и гримерной комнатой. Личные вещи сотрудники Тинькофф смогут оставлять в специальных ящиках, которые открываются по Face ID и пропуску. Все пространство оснащено системой контроля свежего воздуха, которая с помощью специальных клапанов будет следить за тем, чтобы уровень кислорода был достаточным для комфортной работы сотрудников. На одной из башен будет находиться веранда 800 квадратных метров с панорамным видом на Москву. Дизайн офиса дополняют картины известного российского уличного художника Филипп, известного под ником (FI2K).