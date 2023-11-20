Цены на российскую пшеницу установились на уровне 11-12,5 тыс рублей

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на пшеницу на российском рынке, которые снижались с середины августа, начинают стабилизироваться. В среднем, стабилизация наблюдается на неделе 13-17 ноября.

Фото: https://lms.pgu.ac.ir/

Как рассказали в "Совэконе", за последние три месяца в России пшеница четвёртого класса подешевела на 21%. При этом за последнюю неделю котировки почти не изменились, оставшись на уровне 11-12,5 тысяч рублей за тонну.

По мнению экспертов, такое оживление спроса экспортеров связано со снижением продаж аграриями. Тем не менее, заметного роста цен не ожидается, что, в том числе, связано с остающимся высоким предложением зерна на рынке.

Как уточняют специалисты, в европейской части страны средняя стоимость пшеницы третьего класса выросла за неделю на 50 рублей, до 12,5 тысячи руб. за тонну. В то же время, цена пшеницы четвёртого класса снизилась на 50 рублей, до 11,02 тысячи рублей за тонну.

Рост средних цен на пшеницу третьего класса на юге страны отметили в "Русагротрансе", чьи данные приводит портал "Поле.РФ". Там указали, что за неделю стоимость, в среднем, выросла на 133 рубля, до 12,13 тысячи рублей за тонну.