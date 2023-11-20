С 2024 года алкоголь и сигареты начнут продавать без паспорта — по фото лица, пишут "Известия" со ссылкой на гендиректора Центра биометрических технологий Владислава Поволоцкого.
Он уверяет, что технически к подтверждению возраста лицом для покупки категоризированных товаров (алкоголя и продукции, содержащей никотин) всё почти готово. К концу 2023 года в России должна появиться инфраструктура для "Цифрового профиля" — единой платформы обмена информацией между государством, гражданами, юридическими лицами. К ней подключатся все магазины, желающие упростить торговлю товарами с возрастным ограничением.
Определение возраста по биометрическим данным не только упростит и ускорит торговлю алкоголем и табаком, но и исключит их ошибочную продажу несовершеннолетним, надеется основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.
По словам Поволоцкого, чтобы воспользоваться новшеством, достаточно будет упрощённой биометрии — нужно просто сделать селфи в приложении "Госуслуги Биометрия" (при условии, что учётная запись на портале подтверждена).
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