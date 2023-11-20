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Стало известно об изменениях в торговле алкоголем и табаком

1:43
Экономика

С 2024 года алкоголь и сигареты начнут продавать без паспорта — по фото лица, пишут "Известия" со ссылкой на гендиректора Центра биометрических технологий Владислава Поволоцкого.

Стало известно об изменениях в торговле алкоголем и табаком
Фото: stock.adobe.com is licensed under Kzenon

Он уверяет, что технически к подтверждению возраста лицом для покупки категоризированных товаров (алкоголя и продукции, содержащей никотин) всё почти готово. К концу 2023 года в России должна появиться инфраструктура для "Цифрового профиля" — единой платформы обмена информацией между государством, гражданами, юридическими лицами. К ней подключатся все магазины, желающие упростить торговлю товарами с возрастным ограничением.

  • X5 Group, управляющая сетями "Перекрёсток" и "Пятёрочка", постарается сделать это максимально быстро, сообщил вице-президент компании Станислав Богданов.
  • "Мы заинтересованы в идентификации покупателей по цифровому паспорту и считаем этот способ наиболее перспективным сегодня в части верификации возраста", — сообщили в пресс-службе "Магнита", в котором уже почти половина покупателей отоваривается с помощью касс самообслуживания.

Определение возраста по биометрическим данным не только упростит и ускорит торговлю алкоголем и табаком, но и исключит их ошибочную продажу несовершеннолетним, надеется основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

По словам Поволоцкого, чтобы воспользоваться новшеством, достаточно будет упрощённой биометрии — нужно просто сделать селфи в приложении "Госуслуги Биометрия" (при условии, что учётная запись на портале подтверждена).

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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