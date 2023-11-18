В России постельное бельё подорожало приблизительно на 20%

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России наблюдается увеличение цен на постельное белье в среднем на 20%, как сообщает информационный ресурс Life, ссылаясь на данные Telegram-канала Shot и источники в сфере торговли.

Фото: openverse by rlcalamusa1 is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно данным, комплекты-полуторки из бязи и сатина теперь в среднем стоят 2000 рублей, в то время как в прошлом году их цена составляла 1700 рублей. Наборы двуспального белья теперь в среднем обходятся в 3500 рублей, в то время как в 2022 году их стоимость составляла около 2800 рублей.

Источники канала отмечают, что рост цен на постельный текстиль связан с увеличением стоимости хлопка, дефицитом тканей, а также проблемами в логистике, в том числе из-за ситуации в Турции.

Российские производители вынуждены закупать хлопок за границей по более высоким курсам валюты. Также отмечается, что подорожали пряжа, сырая ткань, красители и химические компоненты, а также оборудование с импортной основой.

Ранее россиян предупредили о возможном значительном увеличении цен на греческое масло. По мнению экспертов, его стоимость может удвоиться.

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