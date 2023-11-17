С ноября в России расширили список должников, могущих стать банкротами без суда

1:53 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Руководитель юридической компании "Интерцессия" Григорий Скрипилёв в беседе с Pravda. ru рассказал о новшествах в законах о банкротстве и том, как грамотно подать документы на данную процедуру.

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"Эта процедура была достаточно популярная и ранее. Сейчас она приобретает ещё большую популярность просто потому, что критерии применения этих положений были существенно расширены. Это связано с тем, что критерии по сумме были изменены — с 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Раньше просто было от 50 тысяч до 500 тысяч. Плюс категории граждан, которые теперь могут воспользоваться этим упрошенным порядком, тоже были расширены. Туда попали пенсионеры, туда попали получатели пособий и люди, с которых принудительно взыскивали долги. Всё, что нужно - это собрать определённый комплект документов по месту вашего жительства", — пояснил эксперт.

Чаще всего по статистике во внесудебном порядке государство списывает человеку долг по просроченному кредиту. В дальнейшем заёмщик-банкрот должен быть готов к некоторым не совсем приятным последствиям признания финансовой несостоятельности.

"В течение последующих пяти лет вам необходимо указывать об этом факте, что подавали вот это заявление в таком порядке при заключении каких-то новых договоров. Как показывает практика, это не является фактором, который полностью блокирует вам возможность получения кредита в дальнейшем. И тоже не очень страшное последствие — вам запретят занимать руководящие должности в течение последующих трёх лет", — говорит собеседник Pravda. ru.

По мнению юриста, объём списанных по "упрощёнке" с должников денег существенно не повлияет на российскую экономику и стабильность кредитных организаций.