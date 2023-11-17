Минэкономразвития сообщило о получении от граждан разных стран 20 заявок на получение упрощенного вида на жительства (ВНЖ) в России, в обмен на инвестиции.
Об этом "Известиям"рассказал заместитель министра Дмитрий Вольвач.
По его информации за "золотой визой" обратились подданные таких стран, как КНР, США, Германия, Сербия, Грузия, Турция, Алжир и других.
За право в упрощенном порядке оформить ВНЖ и вести бизнес инвесторы пообещали вложить в российскую экономику суммарно около 1,2 млрд рублей.
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