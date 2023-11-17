Более 20 иностранцев обратились к России за "золотой визой"

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минэкономразвития сообщило о получении от граждан разных стран 20 заявок на получение упрощенного вида на жительства (ВНЖ) в России, в обмен на инвестиции.

Фото: samddn.ru

Об этом "Известиям"рассказал заместитель министра Дмитрий Вольвач.

По его информации за "золотой визой" обратились подданные таких стран, как КНР, США, Германия, Сербия, Грузия, Турция, Алжир и других.

За право в упрощенном порядке оформить ВНЖ и вести бизнес инвесторы пообещали вложить в российскую экономику суммарно около 1,2 млрд рублей.

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