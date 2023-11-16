Набиуллина: ЦБ и правительство обсудят дифференциацию льготной ипотеки

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор совместно с российским правительством обсудит дифференциацию льготной ипотеки. По её мнению, одним из вариантов может стать уровень доходов населения, проживающего в регионах.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

"Мы за то, чтобы льготные программы были адресными, потому что-то, что у нас есть массовая программа, это привело к региональным перекосам. Действительно, значительная часть льготной ипотеки берется в столичных центрах, здесь же покупается инвестиционное жильё, люди из других регионов стараются здесь купить жильё, и конечно, нужно дифференцировать", — отметила Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме. Таким образом она прокомментировала предложение депутата о дифференциации ставки льготной ипотеки по регионам в зависимости от средней зарплаты в них.

Помимо этого, глава Центробанка РФ считает, что также следует обратить внимание и на уровень проникновения ипотеки и жилищное строительство.