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Эксперты заявили, что предположения о курсе доллара в 70 рублей – гадание на кофейной гуще

1:09
Экономика

Экономист Александр Разуваев прогнозирует укрепление рубля к весне следующего года. Согласно его прогнозу, доллар может упасть до уровня 70-75 рублей за единицу и, возможно, даже ниже. Он объясняет такой сценарий жёсткой денежно-кредитной политикой Центробанка и обязательной продажей экспортной выручки.

Эксперты заявили, что предположения о курсе доллара в 70 рублей – гадание на кофейной гуще
Фото: openverse by 401(K) 2013 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Издание RuNews24 обратилось к коллегам Разуваева с вопросом о возможности такого падения доллара. Эксперты единообразно отметили, что точно предсказать курс практически невозможно.

Профессор факультета глобальных процессов МГУ Сергей Юрьевич Малков подчеркнул, что курс валюты зависит от множества факторов, включая действия Центробанка и геополитические аспекты.

"Гадать не хочется, потому что ситуация неопределённая. Не знаю, как будет, всё зависит от множества факторов," — отметил он.

Доктор экономических наук Инна Витальевна Андронова заявила, что любые предположения на эту тему сравнимы с уравнением с 10 неизвестными или гаданием на кофейной гуще.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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