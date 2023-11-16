Болгария ввела налог на российский газ для снижения его конкурентоспособности

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Болгарии ввели налог на российский газ. Известно, что налог введён на территории страны в размере 20 левов/МВт.ч, или порядка 10,2 евро за МВт. ч.

Фото: www.vesti.ru

Как рассказал РИА Новости источник, информированный в газовой отрасли, это было сделано для его конкурентоспособности по сравнению с дорогим сжиженным природным газом (СПГ).

Он указал, что болгарские власти в данном вопросе своих намерений не скрывают. Однако эксперт уверен, что налог может нанести удар по болгарским и греческим компаниям и привести к общему росту цен.

В связи с этим, греческие СМИ заявили, что в правительстве Греции не скрывают, что видят эскалацию напряжённости между Болгарией и РФ как возможность покончить с газом "Газпрома" "раз и навсегда" избавившись, таким образом, от контракта, срок действия которого истекает в 2026 году.

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