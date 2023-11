На Украине подсчитали доход России от продажи газа в ЕС с начала СВО

Около 550 миллиардов евро выручила Россия за экспорт ископаемого топлива с начала СВО, передаёт "РБК-Украина" со ссылкой на Center for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Фото: bb.lv

Крупнейшим потребителем российских энергоресурсов по-прежнему остаётся Евросоюз, хотя он и снизил закупки более чем вдвое по сравнению с их объёмами до февраля 2022 года.

"По данным центра, страны Европейского Союза закупили ископаемое топливо у России более чем на 180 миллиардов евро", — пишет издание.

Оно напоминает, что поставки трубопроводного газа в Европу до сих пор осуществляются по территории Украины.

"Украина по-прежнему получает плату за транзит, позволяя российскому газу проходить через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия", — констатирует "РБК-Украина".

Кроме ЕС, среди крупнейших импортёров российских энергоресурсов названы также Китай, Индия и Турция.

