РБК: израильские банки запустили сегрегацию ценных бумаг граждан РФ

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Крупные банки в Израиле начали обособлять счета с ценными бумагами, принадлежащие гражданам России или налоговым резидентам РФ. Эта финансовая сегрегация (ограничение) затронет и россиян, имеющих на руках израильский паспорт.

Фото: личная страница Биньямина Нетаньяху в facebook.com

Крупные банки в Израиле начали обособлять счета с ценными бумагами, принадлежащие гражданам России или налоговым резидентам РФ. Эта финансовая сегрегация (ограничение) затронет и россиян, имеющих на руках израильский паспорт.

Об этом 16 ноября сообщает РБК, ссылаясь на основателя международной финансовой компании SmartGen Ltd Марка Ойгмана.

"На этой неделе пошли повальные блокировки [счетов россиян с активами, в цепочке которых есть Euroclear]. По нашей информации, в большинстве израильских крупных банков уже предприняли шаги по блокировке активов", — сообщил финансист.

Уточняется, что израильские финансово-кредитные учреждения приступили к такой политике из-за предписания бельгийского депозитария Euroclear.

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Банки и кредитные компании Израиля