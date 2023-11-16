Крупные банки в Израиле начали обособлять счета с ценными бумагами, принадлежащие гражданам России или налоговым резидентам РФ. Эта финансовая сегрегация (ограничение) затронет и россиян, имеющих на руках израильский паспорт.
Крупные банки в Израиле начали обособлять счета с ценными бумагами, принадлежащие гражданам России или налоговым резидентам РФ. Эта финансовая сегрегация (ограничение) затронет и россиян, имеющих на руках израильский паспорт.
Об этом 16 ноября сообщает РБК, ссылаясь на основателя международной финансовой компании SmartGen Ltd Марка Ойгмана.
"На этой неделе пошли повальные блокировки [счетов россиян с активами, в цепочке которых есть Euroclear]. По нашей информации, в большинстве израильских крупных банков уже предприняли шаги по блокировке активов", — сообщил финансист.
Уточняется, что израильские финансово-кредитные учреждения приступили к такой политике из-за предписания бельгийского депозитария Euroclear.
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