Центробанк решил не продлевать послабления для кредитных организаций

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центробанк принял решение не продлевать для банков ряд послаблений, действие которых заканчивается в этом году. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«Банк России принял решение не продлевать ряд послаблений, заканчивающих свое действие в 2023 г. Кредитные организации сейчас обладают достаточной финансовой устойчивостью и высокой прибыльностью», – пояснили в ЦБ.

Данные меры, как пишет ЦБ, выполнили свою «защитную и поддерживающую роль, и дальнейшее их использование нецелесообразно, так как снижает мотивацию банков к самостоятельному управлению рисками».

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