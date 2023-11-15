Центробанк решил не продлевать послабления для кредитных организаций

Центробанк принял решение не продлевать для банков ряд послаблений, действие которых заканчивается в этом году. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
«Банк России принял решение не продлевать ряд послаблений, заканчивающих свое действие в 2023 г. Кредитные организации сейчас обладают достаточной финансовой устойчивостью и высокой прибыльностью», – пояснили в ЦБ.
Данные меры, как пишет ЦБ, выполнили свою «защитную и поддерживающую роль, и дальнейшее их использование нецелесообразно, так как снижает мотивацию банков к самостоятельному управлению рисками».
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