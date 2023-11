Председатели Государственной Думы приняли во втором чтении проект федерального бюджета на 2024-2026 годы. Как рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, в поправках будут отражены приоритеты, обозначенные в постановлении Госдумы о принятии документа в первом чтении.

Фото: Wikipedia by Duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0