Госдума приняла во втором чтении бюджет на 2024-2026 годы

Председатели Государственной Думы приняли во втором чтении проект федерального бюджета на 2024-2026 годы. Как рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, в поправках будут отражены приоритеты, обозначенные в постановлении Госдумы о принятии документа в первом чтении.

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Известно, что ко второму чтению поступило 920 поправок, четыре из которых авторы отозвали. Володин уточнил, что поправки будут направлены на дополнительную поддержку регионов и граждан, а также на развитие страны в технологическом плане. Причём, в общей сложности на три года перераспределено почти 7 трлн рублей.

Как указал председатель Госдумы, при поправках учтены предложения, которые обсуждались летом во время выездных совещаний совета Госдумы.

"Речь, в частности, идёт о возобновлении пассажирских речных перевозок, о продлении госпрограммы социально-экономического развития Калининградской области до 2030 года, о реализации программы развития Республики Карелия, а также о поддержке Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина", — добавил Володин.

По его словам, в частности, на развитие Калининградской области по поручению президента РФ Владимира Путина предусмотрено финансирование на три ближайших года. Объём финансирования составляет 72,9 млрд рублей. Кроме того, на 138 млрд рублей увеличено финансирование ключевых направлений социальной политики, развития промышленности, обеспечения технологического суверенитета, сельского хозяйства, образования и науки.

В то же время, на закупку лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 6 млрд рублей, и более чем 3 млрд рублей — на детский отдых и оздоровление.

Володин также проинформировал, что более 26 млрд рублей дополнительно направят на комплексное развитие сельских территорий. Также на 6 млрд рублей ежегодно увеличатся субсидии производителям сельскохозяйственной техники.

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