Федеральная антимонопольная служба проверяет рост цен на яйца в 10 крупных торговых сетях. По статистике, цена на один из ходовых продуктов питания подскочила в октябре аж на 14 процентов.
Взлёт стоимости десятка куриных яиц отметили потребили во многих регионах России. Способствовали этому, по мнению директора центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Ильи Ломакина-Румянцева, несколько факторов.
"Фактор первый, о котором говорят все производители, — рост цен на бензин, на комплектующие, на запчасти, на работу. То есть они говорят о том, что у них издержки существенно стали дороже, повысились. Второй фактор традиционно сезонный. Осенью, простите, холоднее становится, и куры начинают нести меньше. Это во всем мире так. И поэтому какое-то небольшое подорожание происходит всегда каждой осенью. Но еще тут третий факто сработал — это рост доходов населения, причем доходов, судя по всему, в низкодоходных группах. А когда доходы растут к низкодоходных групп, увеличивается спрос на продукты питания", — пояснил собеседник pravda. ru.
Повышение цены на куриные яйца в торговых сетях эксперт считает следствием.
"В данном случае цена поднимается не из-за того, что торговля поднимает ее, а, из-за того, что поднимает цену производитель. У государства есть способы, в том числе те, которые оно применило, включая стимулирование импорта, заключение внешнеэкономических контрактов для того, чтобы увеличить объем поставок на рынок. И если это не срабатывает, теоретически возможен механизм, который ограничивает торговые наценки на социальные значимые товары, если они демонстрируют очень быстрый рост", — заявил специалист.
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