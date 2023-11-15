Эксперт объяснил причину подорожания куриных яиц

1:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральная антимонопольная служба проверяет рост цен на яйца в 10 крупных торговых сетях. По статистике, цена на один из ходовых продуктов питания подскочила в октябре аж на 14 процентов.

Фото: openverse by James Bowe is licensed under CC BY 2.0

Взлёт стоимости десятка куриных яиц отметили потребили во многих регионах России. Способствовали этому, по мнению директора центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Ильи Ломакина-Румянцева, несколько факторов.

"Фактор первый, о котором говорят все производители, — рост цен на бензин, на комплектующие, на запчасти, на работу. То есть они говорят о том, что у них издержки существенно стали дороже, повысились. Второй фактор традиционно сезонный. Осенью, простите, холоднее становится, и куры начинают нести меньше. Это во всем мире так. И поэтому какое-то небольшое подорожание происходит всегда каждой осенью. Но еще тут третий факто сработал — это рост доходов населения, причем доходов, судя по всему, в низкодоходных группах. А когда доходы растут к низкодоходных групп, увеличивается спрос на продукты питания", — пояснил собеседник pravda. ru.

Повышение цены на куриные яйца в торговых сетях эксперт считает следствием.

"В данном случае цена поднимается не из-за того, что торговля поднимает ее, а, из-за того, что поднимает цену производитель. У государства есть способы, в том числе те, которые оно применило, включая стимулирование импорта, заключение внешнеэкономических контрактов для того, чтобы увеличить объем поставок на рынок. И если это не срабатывает, теоретически возможен механизм, который ограничивает торговые наценки на социальные значимые товары, если они демонстрируют очень быстрый рост", — заявил специалист.

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