Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил о продвижении ВС РФ на трёх направлениях одновременно
В Польше медведь нанёс раны эко-активисту
Политолог Гращенков: США не бросят Украину, в какой-то форме поддержка сохранится
В Грузии россиянку выгнали из магазина криками: "Слава Украине!"
"Водоносный горизонт" обеспечил древнему королевству в Сахаре процветание на сотни лет
Израильский спецназ не обнаружил заложников в ходе обысков в больнице "Аш-Шифа"
Презентован новый мяч Евро-2024
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих нарушений ПДД.
Профессора МГИМО уволили за то, что он пригласил Урганта на встречу со студентами: "Он что, чумной?"

Эксперт объяснил причину подорожания куриных яиц

1:58
Экономика

Федеральная антимонопольная служба проверяет рост цен на яйца в 10 крупных торговых сетях. По статистике, цена на один из ходовых продуктов питания подскочила в октябре аж на 14 процентов.

Эксперт объяснил причину подорожания куриных яиц
Фото: openverse by James Bowe is licensed under CC BY 2.0

Взлёт стоимости десятка куриных яиц отметили потребили во многих регионах России. Способствовали этому, по мнению директора центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Ильи Ломакина-Румянцева, несколько факторов.

"Фактор первый, о котором говорят все производители, — рост цен на бензин, на комплектующие, на запчасти, на работу. То есть они говорят о том, что у них издержки существенно стали дороже, повысились. Второй фактор традиционно сезонный. Осенью, простите, холоднее становится, и куры начинают нести меньше. Это во всем мире так. И поэтому какое-то небольшое подорожание происходит всегда каждой осенью. Но еще тут третий факто сработал — это рост доходов населения, причем доходов, судя по всему, в низкодоходных группах. А когда доходы растут к низкодоходных групп, увеличивается спрос на продукты питания", — пояснил собеседник pravda. ru.

Повышение цены на куриные яйца в торговых сетях эксперт считает следствием.

"В данном случае цена поднимается не из-за того, что торговля поднимает ее, а, из-за того, что поднимает цену производитель. У государства есть способы, в том числе те, которые оно применило, включая стимулирование импорта, заключение внешнеэкономических контрактов для того, чтобы увеличить объем поставок на рынок. И если это не срабатывает, теоретически возможен механизм, который ограничивает торговые наценки на социальные значимые товары, если они демонстрируют очень быстрый рост", — заявил специалист.

 

 

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

РОСТ ЦЕН НА «ЗОЛОТЫЕ» ЯЙЦА
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Лолита обратилась к живущему в США Александру Цекало

Певица Лолита обратилась к продюсеру Александру Цекало с просьбой.

Певица Лолита призналась, что позвонила бывшему мужу Александру Цекало с просьбой
В Приморье женщина родила ребёнка и сожгла его в печке
Жительница Приморья родила дома, а после сожгла младенца в печке
Раскрыты подробности о личностях покинувших часть российских военных
Правило 20 секунд поможет не заразиться COVID-19, напомнил иммунолог
Критическая точка для оказания военной помощи Украине пройдена Любовь Степушова За сербским фактором в Черногории Западу чудится тень России Михаил Плисюк Остров Колгуев: северный русский форпост в Баренцевом море Сергей Лебедев
Силовики на свадьбе помогли "иностранным специалистам" получить повестки
Фитнес-тренер объяснил, как убрать жир с боков
Ранен в Мариуполе: умер глава штаба 810-й бригады морпехов Суханов — Развожаев
Ранен в Мариуполе: умер глава штаба 810-й бригады морпехов Суханов — Развожаев
Последние материалы
Политолог Гращенков: США не бросят Украину, в какой-то форме поддержка сохранится
В Грузии россиянку выгнали из магазина криками: "Слава Украине!"
ЕС грозит блокадой экспорта российской нефти на Балтике. Какие есть варианты у России
"Водоносный горизонт" обеспечил древнему королевству в Сахаре процветание на сотни лет
Израильский спецназ не обнаружил заложников в ходе обысков в больнице "Аш-Шифа"
Презентован новый мяч Евро-2024
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих нарушений ПДД.
Профессора МГИМО уволили за то, что он пригласил Урганта на встречу со студентами: "Он что, чумной?"
Британские врачи рассказали, как правильно практиковать интервальное голодание
При обстреле Горловки украинскими войсками здание школы получило повреждения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников