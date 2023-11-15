Курс евро на Мосбирже упал ниже 97 рублей впервые с начала июля

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Курс евро на Московской бирже впервые с начала июля упал ниже 97 рублей. Как уточнили в пресс-службе Мосбиржи, таким образом, рубль продолжает укрепляться.

Фото: https://www.shropshirestar.com

«Рубль продолжает укрепление в среду на Московской бирже: курс евро, в частности, опустился ниже 97 рублей — впервые с начала июля», — следует из данных торгов.

Кроме того, есть сведения, что расчётами "завтра" по состоянию на 12.25 мск курс евро значится на уровне 1,39 рубля, до 96,74 рубля. При этом ещё минутами ранее он опускался до 96,73 рубля — минимума с 4 июля.

В то же время, падают курс доллара и юаня. Курс доллара значится на уровне 1,54 рубля, до 89,06 рубля, а юаня — на 19 копеек, до 12,28 рубля.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.