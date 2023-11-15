В Государственной Думе подготовлен законопроект по пресечению незаконной деятельности "наливаек" в многоквартирных жилых домах. Документ предусматривает передачу регионам права самим устанавливать запрет на продажу алкогольной продукции в "псевдокафе".
Какие ещё меры предлагается принять, рассказал эксперт, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
"Законопроект содержит достаточно конкретные новации. Например, в качестве сырья для производства пивных напитков нельзя использовать покупное пиво. Купили пиво, разбодяжили и произвели, условно, сидр. Вот это нельзя. Вот это норма, которая, наверное, требуется. Потому что действительно есть проблема производства пивных напитков, и нет практически никакого контроля за этой сферой. И здесь нужен более жесткий контроль", — сказал в беседе с Pravda. ru Шапкин.
Эксперт отметил и ещё несколько, по его мнению, действенных новшеств, которые предлагается ввести.
"Есть там еще одна новация — что нельзя вводить в заблуждение потребителей названиями напитков. Если вы производите напиток под названием "джин-тоник", а по техническим условиям это пивной напиток, то это будет запрещено", — говорит специалист.
В течение этой недели законопроект предполагается направить в регионы на обсуждение.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Певица Лолита обратилась к продюсеру Александру Цекало с просьбой.