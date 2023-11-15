ЦБ: снижение реального эффективного курса рубля в январе-октябре составило 28,8 процентов

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

С января по октябрь реальный эффективный курс рубля, рассчитанный по отношению к валютам основных торговых партнеров России, снизился на 28,8 процента. В прошлом месяце показатель повысился на 1,2 процента. Соответствующую оценку дал Банк России. Результаты опубликованы на сайте.

Согласно данным ЦБ, индекс по отношению к доллару за данный период снизился на 31,7 процента, к евро — на 30,8 процента, к юаню — на 25,9 процента. В октябре реальный эффективный курс рубля к этим валютам увеличился на 0,2, 1,7 и 0,8 процента соответственно.

Отмечается, что к началу торгов на Мосбирже 15 ноября доллар торгуется на уровне 90,1 рубля, евро — 98,05 рубля, а юань — 12,4 рубля. За месяц рубль по отношению к иностранным валютам укрепился более чем на 10 процентов.

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