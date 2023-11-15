Аналитики сервиса Kaspersky Managed Detection and Response на основе проведенного анализа сообщили, руководителям каких российских компаний следует наиболее тщательно организовать безопасность личных и корпоративных данных.
Больше всего кибератак в 2023 году злоумышленники произвели на компании из отраслей финансов, информационных технологий, транспорта, промышленности и средств массовой информации, сообщает РБК.
При этом целевые хакерские атаки чаще всего проводились на компании, которые ведут бизнес в отраслях телекома, транспорта, образования и промышленности.
"Злоумышленники переключают внимание. За девять месяцев 2023 года выросло общее число инцидентов в таких отраслях, как образование, здравоохранение, телекоммуникации", — предупреждают эксперты в сфере ИТ-безопасности.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Жительница Приморья родила дома ребенка и избавилась от младенца,