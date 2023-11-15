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"Касперский" сообщил, какие российские компании чаще всего атакуют хакеры

0:58
Экономика

Аналитики сервиса Kaspersky Managed Detection and Response на основе проведенного анализа сообщили, руководителям каких российских компаний следует наиболее тщательно организовать безопасность личных и корпоративных данных.

"Касперский" сообщил, какие российские компании чаще всего атакуют хакеры
Фото: "Hacker with laptop" by Yu. Samoilov is licensed under CC BY 2.0.

Больше всего кибератак в 2023 году злоумышленники произвели на компании из отраслей финансов, информационных технологий, транспорта, промышленности и средств массовой информации, сообщает РБК.

При этом целевые хакерские атаки чаще всего проводились на компании, которые ведут бизнес в отраслях телекома, транспорта, образования и промышленности.

"Злоумышленники переключают внимание. За девять месяцев 2023 года выросло общее число инцидентов в таких отраслях, как образование, здравоохранение, телекоммуникации", — предупреждают эксперты в сфере ИТ-безопасности.

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Как атакуют какеры
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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