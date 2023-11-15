"Касперский" сообщил, какие российские компании чаще всего атакуют хакеры

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитики сервиса Kaspersky Managed Detection and Response на основе проведенного анализа сообщили, руководителям каких российских компаний следует наиболее тщательно организовать безопасность личных и корпоративных данных.

Фото: "Hacker with laptop" by Yu. Samoilov is licensed under CC BY 2.0.

Больше всего кибератак в 2023 году злоумышленники произвели на компании из отраслей финансов, информационных технологий, транспорта, промышленности и средств массовой информации, сообщает РБК.

При этом целевые хакерские атаки чаще всего проводились на компании, которые ведут бизнес в отраслях телекома, транспорта, образования и промышленности.

"Злоумышленники переключают внимание. За девять месяцев 2023 года выросло общее число инцидентов в таких отраслях, как образование, здравоохранение, телекоммуникации", — предупреждают эксперты в сфере ИТ-безопасности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.