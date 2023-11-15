За 10 месяцев 2023 года объем взятых жителями России микрокредитов увеличился на 18% и достиг суммы почти в 350 миллиардов рублей.
При этом деньги в различных микрофинансовых организациях взяли в кредит более 20 миллионов россиян.
Об этом в среду, 15 ноября, сообщает газета "Известия", которая ссылается на исследование крупнейшего объединения участников микрофинансового рынка СРО "МиР".
Эксперты рынка МКО такой тренд объясняют переходом банковских клиентов банков в сегмент микрозаймов из-за роста ключевой ставки.
Еще одна тенденция заключается в том, что все большее количество заемщиков оформляют их дистанционно. На этот сегмент приходится основная часть выданных кредитов — более 205 миллиардов рублей.
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