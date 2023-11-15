Граждане РФ набрали микрокредитов почти на 350 миллиардов рублей

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

За 10 месяцев 2023 года объем взятых жителями России микрокредитов увеличился на 18% и достиг суммы почти в 350 миллиардов рублей.

Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

При этом деньги в различных микрофинансовых организациях взяли в кредит более 20 миллионов россиян.

Об этом в среду, 15 ноября, сообщает газета "Известия", которая ссылается на исследование крупнейшего объединения участников микрофинансового рынка СРО "МиР".

Эксперты рынка МКО такой тренд объясняют переходом банковских клиентов банков в сегмент микрозаймов из-за роста ключевой ставки.

Еще одна тенденция заключается в том, что все большее количество заемщиков оформляют их дистанционно. На этот сегмент приходится основная часть выданных кредитов — более 205 миллиардов рублей.

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Опасность микрозаймов