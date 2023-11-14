Санкции работают и ещё как: Пентагон уличили в покупке нефтепродуктов из российского сырья

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несмотря на санкции, Пентагон продолжает закупать нефтепродукты, в изготовлении которых применяют российское сырьё. Причём в американском военном ведомстве по этому поводу не сказать, что переживают.

Фото: https://www.kathimerini.gr/

Здесь надо напомнить, что Вашингтон ввёл эмбарго на поставки как российской нефти, так и нефтепродуктов. Что подразумевает отказ от их использования. На деле же всё оказалось сложнее.

Выяснилось, например, поставки нефтепродуктов, которые произведены из российского сырья, продолжаются.

Издание The Washington Post утверждает, что являющийся поставщиком армии США греческий нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas якобы может получать российский мазут через многосоставную цепочку, в которой присутствуют трейдер из ОАЭ и турецкий терминал.

"Российская нефть проходит ребрендинг и продается на греческий НПЗ, который обслуживает военных США и другие страны, которые запретили нефтепродукты (из России)", — сказано в материале издания.

При этом оно отмечает, что невозможно определить точное содержание российского сырья в нефтепродуктах, которые закупает Пентагон, подписавший с греческим НПЗ контракты почти на миллиард долларов после введения санкций.

Между тем, в американском обороны никакой проблемы не видят. Там заявили, что ответственность за соблюдение санкций лежит на самих поставщиках. Из чего можно сделать вывод, что в Пентагоне не собираются выяснять, какие именно нефтепродукты покупают.

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