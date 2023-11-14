Минфин призвал банки разделять с клиентами потери от мошенников

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Представители Министерства финансов РФ считают, что банки должны разделять потери клиентами, пострадавшими от действий мошенников. В ведомстве добавили, что в большинстве случаев гражданин сам с этим разбирается.

Фото: www.nalog.ru

С инициативой выступил директор департамента финансовой политики Министерства финансов Иван Чебесков в ходе своего выступления на конференции "Территория финансовой безопасности". По его мнению, российские финансовые организации следует мотивировать к тому, чтобы более активно участвовать в борьбе с мошенничеством.

"Как это сделать — сложный вопрос. На мой взгляд, <…> нужно, чтобы банки разделяли часть вот этих денег, которые у граждан забирают [мошенники — ред.]. Сейчас, по сути, в большинстве случаев гражданин сам с этим разбирается. У него украли деньги, он идёт в суд, обращается. Статистика очень плачевная, по-моему, порядка 5%, которые реально удаётся доказать, что гражданину можно возвращать деньги", — заметил Чебесков.

Кроме того, глава департамента уверен, что в настоящих условиях подобная позиция неправильна. Ведь банкам следует в определённой степени брать на себя ответственность за мошеннические действия в отношении своих клиентов. В случае, если банки обяжут платить половину того, что мошенники заберут у клиентов, мотивация будет совсем другой, уверен Чебесков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.