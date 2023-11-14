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Эксперт объяснил, как Россия взыщет долг Молдавии за газ

1:18
Экономика

Россия может арестовать имущество Молдавии через международный суд, если та не погасит многомиллионный долг за газ, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Эксперт объяснил, как Россия взыщет долг Молдавии за газ
Фото: profile.ru

Президент Молдавии Майя Санду не признала долг 700 миллионов долларов за потреблённое её страной российское голубое топливо. По её словам, "Молдовагаз" должен "Газпрому" только 9 миллионов долларов.

По мнению Юшкова, Санду рассчитывает, что Россия смирится с отказом Молдавии от обязательств: "Они пытаются сыграть на страхах России, что якобы нам не нужен сейчас второй фронт и так далее".

Кроме того, отключить сейчас газоснабжение Молдавии — значит заморозить Приднестровье.

По прогнозам эксперта, наступающей зимой вопрос не решится и поставки российского газа будут продолжаться, а к решительным действиям РФ перейдёт весной.

"Стоит ожидать, что Россия будет обращаться в международные суды либо в российские, чтобы арестовывать имущество Молдавии", — предрёк аналитик.

Молдавии не обойтись без российского газа, но покупать она его будет теперь через Турцию, полагает эксперт.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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