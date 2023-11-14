К Новому году красная икра в России может немного подорожать

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

В преддверии Нового года практически все начинают подготовку к праздничному столу. И одним из самых популярных и роскошных продуктов, которые присутствуют на праздничном столе, является красная икра. Современная экономическая ситуация и внешние факторы могут оказать влияние на цену красной икры в праздничный сезон.

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"Ожидается, что цены на красную икру в преддверии Нового года будут немного выше, чем обычно. Это может быть связано с повышенным спросом в это время года и с факторами, включая климатические изменения и состояние рыболовной промышленности", - отметил международный экономист Михаил Беляев.

Также цены на красную икру могут различаться в зависимости от её сорта и происхождения. Покупателям следует учитывать свой бюджет и предпочтения, чтобы выбрать подходящую разновидность.

Ещё одним важным советом от экспертов является поиск надёжного поставщика красной икры. Важно проверить репутацию. Это поможет избежать некачественной икры и разочарования.