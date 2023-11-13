Редактор журнала финансового маркетплейса "Сравни" Алексей Лоссан напомнил россиянам о необходимости уплатить налог на имущество до 1 декабря.
Эксперт рассказал, что налог на недвижимое имущество уплачивается раз в год, а средства от его уплаты направляются в региональный бюджет.
Налог нужно заплатить за любое недвижимое имущество: не только квартиру или дом, но и гараж или машиноместо, объект незавершённого строительства, а также любые другие строения или помещения.
Лоссан напомнил, что размер налогового платежа определяется местными властями, однако она не может превышать 0,1% от кадастровой стоимости объекта для квартир, жилых домов, гаражей и машиномест.
Для объектов, кадастровая стоимость которых выше 300 млн рублей, размер налога составляет 2%. Размер налоговой ставки для прочего имущества — 0,5%, добавил эксперт.
Уплате налог на имущество в РФ подлежит до 1 декабря, подчеркнул финансист.
"В противном случае ФНС начислит пени. Их размер определяется исходя из размера задолженности, количества дней просрочки и ставки ЦБ России. То есть при текущем уровне ключевой ставки в 15%, если вы должны 10 тыс. рублей, за каждые десять дней просрочки придётся дополнительно отдать по 50 рублей", — рассказал Лоссан в беседе с RT.
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