Аналитик Юшков назвал холодный февраль худшим для ЕС газовым сценарием

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков рассказал об условии дефицита газа в Европе. По его мнению, самым худшим газовым сценарием для Евросоюза будет холодный февраль. Об этом он сообщил в беседе с порталом Lenta.ru.

Фото: www.vesti.ru

"Европейцы запасли очень много газа. Чуть ли не под 100 процентов заполнены подземные хранилища. Подготовка к зиме у них хорошая, учитывая то, что прошлая зима была очень-очень тёплая. Поэтому большие остатки газа в подземных хранилищах с прошлого отопительного сезона позволили им довольно безболезненно подготовиться к новому сезону", — заметил эксперт.

При этом он пояснил, что, если зима будет тёплой, как в прошлом году, это позволит ценам на газ снизиться. Однако он выразил уверенность, что произойдёт это позже, тогда как в первую половину зимы все будут настороженно следить за температурой. И хотя газа в подземных водохранилищах много, такого гарантирующего поставщика, которым раньше была Росси, у Европы больше нет.

В заключение Юшков заметил, что самым страшным сценарием для европейцев будет стандартная зима с заморозками в феврале или марте.

"В целом можно сказать, что физически у европейцев газа хватит. Вопрос лишь в том, сколько он будет стоить", — резюмировал Юшков.

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