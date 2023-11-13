В России увеличились биржевые цены на два вида дизтоплива и бензин

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

В понедельник, 13 ноября, цена летнего дизельного топлива увеличилась на 1,34 процента, до 59 621 рубля за тонну. Информация следует из результатов торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

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Также отмечается, что стоимость межсезонного дизельного топлива выросла на 1,25 процента, до 58 642 рублей за тонну. Бензин Аи-92 вырос в цене на 1,04 процента, до 50 910 рублей за тонну. Цена бензина Аи-95 поднялась на 1,16 процента, до 53 065 рублей.

Также по данным СПБМТСБ, цена на зимнее дизельное топливо снизились на 1,01 процента, до 70 571 рубля за тонну. Сразу на 5,39 процента упал цена топочный мазут, до 18 121 рубля за тонну.

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