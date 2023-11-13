Эксперты рассказали о факторах изменения цен на овощи и фрукты в зимний период

1:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В зимний период изменение цен на овощи и фрукты становится актуальной и многогранной проблемой. Это связано с рядом факторов, которые указывают на значительное влияние сезона на ценообразование в данной сфере.

Фото: mos.ru

Одним из ключевых факторов изменения цен является сезонность производства овощей и фруктов. В зимний период многие виды этих продуктов становятся недоступными для местного рынка. Это требует ввоза продукции из других регионов или даже стран, что ведет к увеличению стоимости из-за транспортных и логистических затрат.

Еще одной причиной изменения цен является увеличение спроса на определенные виды овощей и фруктов в зимний период. Привычные для нас фрукты и овощи могут не произрастать в тех странах, где зимой неблагоприятные погодные условия. В таких случаях их закупка становится трудоемкой и более дорогой, что влияет на их стоимость на рынке.

“На рынке действуют крупные компании. Эти крупные компании устанавливают такие цены, которые могут быть максимальными в данный момент на этом самом рынке. То, что их несколько, это не значит, что они конкурируют между собой. Поскольку они объединены общей идеей по повышению цен, у них другого нет просто в их алгоритме, в их программе не прописано. Поэтому не надо конкурировать между собой. Они дружно вместе идут по этой самой тропе повышения цен” - поделился финансовый аналитик Михаил Беляев.

Изменение цен на овощи и фрукты в зимний период является нормальным процессом, определяемым потребностями рынка и природными условиями. Потребители могут принять необходимые меры, чтобы справиться с этими изменениями, используя альтернативные овощи и фрукты, воспользоваться имеющимися возможностями и быть готовыми к некоторым финансовым затратам.

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