В Германии рассказали о вреде американского сжиженного газа (СПГ). Как выяснили учёные Корнелльского университета, газ в США оказался на 274% вреднее угля. Об этом пишет газета Die Welt.
Согласно проведённому исследованию, получение энергии из американского СПГ создаёт наибольшее количество парниковых газов, чем при использовании угля. Как пояснил один из авторов исследования Роберт У. Ховарт, вся цепочка добычи и транспортировки газа, начиная гидроразрывов пласта и завершая его очисткой, сжижением и доставкой через Мировой океан, порождает обширные утечки метана.
По его словам, даже если будут выбраны самые экологичные суда и кратчайшие маршруты доставки, использование СПГ порождает на 24% больше выбросов парниковых газов.
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