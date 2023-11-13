Welt: американский сжиженный газ оказался на 274% вреднее угля

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Германии рассказали о вреде американского сжиженного газа (СПГ). Как выяснили учёные Корнелльского университета, газ в США оказался на 274% вреднее угля. Об этом пишет газета Die Welt.

Фото: capital.ru

Согласно проведённому исследованию, получение энергии из американского СПГ создаёт наибольшее количество парниковых газов, чем при использовании угля. Как пояснил один из авторов исследования Роберт У. Ховарт, вся цепочка добычи и транспортировки газа, начиная гидроразрывов пласта и завершая его очисткой, сжижением и доставкой через Мировой океан, порождает обширные утечки метана.

По его словам, даже если будут выбраны самые экологичные суда и кратчайшие маршруты доставки, использование СПГ порождает на 24% больше выбросов парниковых газов.

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