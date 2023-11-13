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FT: санкции США против "Арктик СПГ — 2" рискуют навредить энергорынку

1:08
Экономика

Санкции США против российского проекта производства сжиженного природного газа "Арктик СПГ 2" могут вызвать сбои на глобальных энергетических рынках. Как информирует газета Financial Times (FT), ссылаясь на экспертов, введённые санкции могут заблокировать "Арктик СПГ 2" для западных покупателей.

FT: санкции США против "Арктик СПГ — 2" рискуют навредить энергорынку
Фото: news2.ru

В свой санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" внёс ещё 2 ноября. "Арктик СПГ 2" является дочерней компанией "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект.

"США впервые прямо нацелились на способность России экспортировать сжиженный природный газ, что может вызвать сбои на глобальных энергетических рынках, чего Вашингтон до сих пор стремился избежать", — уточнили журналисты.

Как прежде стало известно, консалтинговая компания Enerhy Aspects решила исключить ожидаемый объём производства "Арктик СПГ 2" из своего моделирования спроса и предложения на следующий год. В компании указывали, что санкции ужесточат рынок.

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Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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