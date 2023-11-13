Финансист Ившин предостерег от опасностей, связанных с кредитами

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансист и основатель агентства финансовых директоров "Финсовет" Николай Ившин предостерегает от опасностей, связанных с большим объемом выданных кредитов, так как это может привести к обесцениванию денег и ускоренному росту инфляции.

Фото: Wikimedia Commons

На данный момент объем выданных займов в России превысил 100 триллионов рублей. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила о возможном введении новых ограничений для граждан с большой долговой нагрузкой. В свою очередь, финансист Николай Ившин подчеркнул риски, связанные с этим явлением, как для страны в целом, так и для отдельных заемщиков и банков.

Он выделил действия Центробанка, который уже повышал процентные ставки для поддержания уровня инфляции и фиксации курса рубля. Ившин считает, что эти меры направлены на достижение целевых показателей стабильности на государственном уровне.

Как сообщает URA.RU, операционный директор группы финансовых сервисов CosmoVisa, Дмитрий Михайлов, также отмечает, что высокая долговая зависимость может отрицательно сказаться на реальных доходах и привести к увеличению числа заемщиков с просрочками. Он рекомендует обращаться в банк для обсуждения возможности реструктуризации кредита, чтобы избежать финансовых трудностей.

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