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WSJ: ценовой потолок на российскую нефть потерял актуальность

1:36
Экономика

В США сообщили, что ценовой потолок на российскую нефть теряет актуальность. Как оценивают аналитики, доходы Москвы растут, тогда как дисконт сокращается.

WSJ: ценовой потолок на российскую нефть потерял актуальность
Фото: eer.ru

Отмечается, что октябрьская выручка РФ от продажи нефти стала вдвое больше сентябрьской, а также на 25% больше, чем прошлогодняя выручка за тот же период. Тем не менее, сдаваться государства-члены G7 не собираются. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению аналитиков, теперь Вашингтон сделает всё возможное, чтобы создать невыгодные условия эксплуатации судов, которые занимаются перевозкой российской нефти. Уточняется, что США уже ввели санкции против турецкой компании Ice Pearl Navigation и Lumber Marine из ОАЭ. Однако специалисты обращают внимание, что, видимо, санкции коснутся только обслуживания судов, ведь предпринимать что-то масштабное Америке невыгодно.

"Таким образом, G7 ходит по тонкой грани — с одной стороны, им необходимо заставить нас вывозить как можно больше нефти, с другой — лишить прибыли. Ужесточать санкции так, чтобы они не препятствовали отечественному экспорту, крайне сложно", — считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он подчеркнул, что, прежде всего, дело в отсутствии для этого достаточных рычагов. Так что предпринимаемые США меры могут носить лишь показательный характер, а пересмотр потолка цен на нефть вряд ли возможен, ведь данный механизм не работает.

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Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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