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Увеличение расходов федерального бюджета утвердили в ГД

Экономика

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал о том, что поправки в бюджет РФ были одобрены представителями двух партий: ЛДПР и "Новые люди". Второе чтение назначили на ближайшее время — оно состоится 15 ноября.

Увеличение расходов федерального бюджета утвердили в ГД
Фото: wikimedia.org by Moscowjob.net is licensed under CC BY-SA 4.0

Особое внимание при формировании поправок сферам общественной жизни. Так, например, на гранты для съёмок кино студенческого кино при учебе в области кинематографии будет выделяться 174 млн рублей ежегодно. Для школьников старших классов и студентов колледжей в области программирования дополнительно выделят 3 млрд рублей, а для развития проектов инженерных центров в учебных заведениях предусмотрели 1,5 млрд.

Службы занятости получат 2 млрд рублей на развитие более эффективной работы.

Ранее аналитик озвучил причины, вызывающие рост расходов бюджета.

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