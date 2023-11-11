Увеличение расходов федерального бюджета утвердили в ГД

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал о том, что поправки в бюджет РФ были одобрены представителями двух партий: ЛДПР и "Новые люди". Второе чтение назначили на ближайшее время — оно состоится 15 ноября.

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Особое внимание при формировании поправок сферам общественной жизни. Так, например, на гранты для съёмок кино студенческого кино при учебе в области кинематографии будет выделяться 174 млн рублей ежегодно. Для школьников старших классов и студентов колледжей в области программирования дополнительно выделят 3 млрд рублей, а для развития проектов инженерных центров в учебных заведениях предусмотрели 1,5 млрд.

Службы занятости получат 2 млрд рублей на развитие более эффективной работы.

Ранее аналитик озвучил причины, вызывающие рост расходов бюджета.

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