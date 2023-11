Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал о том, что поправки в бюджет РФ были одобрены представителями двух партий: ЛДПР и "Новые люди". Второе чтение назначили на ближайшее время — оно состоится 15 ноября.

Фото: wikimedia.org by Moscowjob.net is licensed under CC BY-SA 4.0