Агентство Moody's понизило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мировое рейтинговое агентство Moody's Investors Service пересмотрело свой прогноз по рейтингу США, переходя от стабильного к негативному.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

"Агентство Moody's Investors Service (Moody's) изменило прогноз по рейтингам правительства США на негативный со стабильного и подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне "Aaa", — говорится в официальном заявлении агентства.

Как сообщает РИА Новости, это решение обусловлено увеличением рисков снижения бюджетной устойчивости США, которые уже не могут быть полностью компенсированы уникальными кредитными преимуществами страны.

Агентство отмечает, что при текущем росте процентных ставок без принятия эффективных мер по сокращению государственных расходов или увеличению доходов бюджетный дефицит США останется высоким.

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