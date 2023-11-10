Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог Шапиро: после 30 лет худеть сложнее из-за потери мышц
Гинеколог Фисюк: Долгое отсутствие секса никак не вредит здоровью женщины
Президент Франции осудил Израильские удары по сектору Газа и призвал к прекращению
Маск призвал Зеленского остановить наступление и начать переговоры с Путиным
Сексолог Ястребова пояснила, что такое "обезболивающий секс" и почему это может быть опасно
Гинеколог заявила, что секс часто приводит к развитию цистита
Жюри раскритиковало выступление участника шоу "Фантастика" Розы Кляк на Первом канале
FoxNews считает аргументы Зеленского против проведения выборов неубедительными
Актриса Людмила Артемьева после ухода из "Сватов" продолжается сниматься в фильмах и играть в театре

Агентство Moody's понизило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного

0:52
Экономика

Мировое рейтинговое агентство Moody's Investors Service пересмотрело свой прогноз по рейтингу США, переходя от стабильного к негативному.

Агентство Moody's понизило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного
Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

"Агентство Moody's Investors Service (Moody's) изменило прогноз по рейтингам правительства США на негативный со стабильного и подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне "Aaa", — говорится в официальном заявлении агентства.

Как сообщает РИА Новости, это решение обусловлено увеличением рисков снижения бюджетной устойчивости США, которые уже не могут быть полностью компенсированы уникальными кредитными преимуществами страны.

Агентство отмечает, что при текущем росте процентных ставок без принятия эффективных мер по сокращению государственных расходов или увеличению доходов бюджетный дефицит США останется высоким.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Moody's ухудшило прогноз кредитного рейтинга Китая - economy
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Одним манёвром: в "День Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ

Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.

В "День Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ, рассказал украинский штурмовик
Биохимики назвали группу крови глупых людей
Ученые назвали группу крови самых глупых людей
В Подмосковье мать школьницы ударила учительницу после замечания ее дочери
Близкий человек показал честное фото Аллы Пугачёвой на Кипре
Си не уступит давлению Байдена на саммите в Сан-Франциско Любовь Степушова Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
ВСУ намеренно выжигают белым фосфором кинбурнский заповедник — боец ВС России
Правило 15 минут гарантирует сладкий сон
Домашнее задание стало причиной драки педагога и матери школьницы
Домашнее задание стало причиной драки педагога и матери школьницы
Последние материалы
Диетолог Шапиро: после 30 лет худеть сложнее из-за потери мышц
Гинеколог Фисюк: Долгое отсутствие секса никак не вредит здоровью женщины
Президент Франции осудил Израильские удары по сектору Газа и призвал к прекращению
Маск призвал Зеленского остановить наступление и начать переговоры с Путиным
Агентство Moody's понизило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного
Сексолог Ястребова пояснила, что такое "обезболивающий секс" и почему это может быть опасно
Гинеколог заявила, что секс часто приводит к развитию цистита
Жюри раскритиковало выступление участника шоу "Фантастика" Розы Кляк на Первом канале
FoxNews считает аргументы Зеленского против проведения выборов неубедительными
Актриса Людмила Артемьева после ухода из "Сватов" продолжается сниматься в фильмах и играть в театре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников