В начале 2024 года на полках отечественных магазинов появится более дорогое импортное вино. Рост цен участники рынка связывают с возросшим акцизом на 7,5% в сравнении с последним месяцем лета текущего года, пишет Telegram-канал Mash.
Эксперты отмечают, что ценовой скачок на 10% может случиться уже в январе-феврале, а к лету импортное вино и вовсе может подорожать на 50%. То есть если сегодня мы берём в магазине бутылку импортного вина за 300 руб., летом за такую же бутылку, возможно, придётся отдать около 600 рублей.
Помимо этого прогнозируется подорожание и крепких видов алкоголя — до 650 руб. за литр вместо нынешних 600 рублей. Если в алкоголе содержится менее 9 градусов, его цена возрастёт на 26 рублей.
Пока же аналитики замечают, что цены на российское спиртное вверх не ползут, а к новогодним праздникам не исключено снижение цен до 10%, что связано с его большими запасами на складах.
Ранее мы сообщали о прогнозе подорожания в России импортного чая.
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