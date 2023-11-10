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Территориальным органам ФАС дали полномочия проверять обоснованность тарифов

Экономика

Российское правительство наделило представителей территориальных органов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) полномочиями проверять обоснованность тарифов. Как указали в пресс-службе кабмина, таким образом правительство РФ приняло меры по контролю за тарифами.

Территориальным органам ФАС дали полномочия проверять обоснованность тарифов
Фото: Официальный сайт Федеральной Антимонопольной Службы

"Региональные управления ФАС по поручению центрального аппарата службы теперь смогут проводить внеплановые выездные и документарные проверки в этой сфере", — рассказали в пресс-службе.

При этом там отметили, что постановление о новой мере подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. При этом выносить акт по итогам проверки и контролировать его исполнение, будет, как и раньше, центральный аппарат службы.

"За ним также остаются полномочия по рассмотрению обращений в сфере госрегулирования тарифов. Принятое решение направлено на повышение оперативности контроля экономической обоснованности тарифов", — заключили в пресс-службе кабмина.

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Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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