Юрист Гусятников предупредил о риске подозрительных операций

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские финансовые организации по первому требованию ФНС обязаны предоставить ведомству всю информацию о счетах клиентов — куда и как уходят деньги, откуда появляются, и на что тратятся.

Фото: prodmashts.com

Существует при это ряд нюансов: в некоторых случаях банки обязаны это делать. Такой информацией с АН Прайм поделился юрист Петр Гусятников.

По словам специалиста, речь, в первую очередь, идет о переводах крупных сумм денег свыше 600 тысяч рублей. Аналитик добавил, что много мелких переводов не привлекут внимание банка или налоговой службы.

"Но если вы совершите один крупный платеж — информация поступит в ФНС", - отметил он.

Банк сообщит о переводе в налоговую даже в том случае, если это были поступления на счета отправителя, но уже в другой организации.

Аналогичным образом обстоят и переводы в рамках сделок с недвижимостью свыше трех миллионов рублей или при выводе денег со счетов операторов связи на сумму выше ста тысяч рублей.

В случае несвоевременной уплаты налогов, ФНС может обратиться за помощью к силовикам.

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