ВШЭ: ослабление рубля связано с увеличением оттока капитала из России

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Отток капитала из России в третьем квартале 2023 года увеличился до $18 млрд. В прошлом году он составлял $9 млрд. Такую информацию приводят "Известия", ссылаясь на бюллетень НИУ ВШЭ "Комментарии о государстве и бизнесе".

Эксперты ВШЭ считают, что это связано с ослаблением рубля в последние месяцы. Ведущий эксперт ВШЭ Сергей Пухов полагает, что главной причиной стало повышение оттока со стороны компаний, а не физлиц. По его словам, отток вырос в первую очередь из-за действий компаний. Основная причина в том, что выручка от экспорта задерживается.

Также по мнению экспертов ВШЭ одним из факторов является уход иностранных компаний с российского рынка и ухудшение инвестклимата.

Несмотря на рост показателя, отток капитала по-прежнему значительно ниже, чем в 2022 году. Тогда он составил $243 млрд. Перепелица считает, что пик пройден.

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