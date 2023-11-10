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ВШЭ: ослабление рубля связано с увеличением оттока капитала из России

1:06
Экономика

Отток капитала из России в третьем квартале 2023 года увеличился до $18 млрд. В прошлом году он составлял $9 млрд. Такую информацию приводят "Известия", ссылаясь на бюллетень НИУ ВШЭ "Комментарии о государстве и бизнесе".

Эксперты ВШЭ считают, что это связано с ослаблением рубля в последние месяцы. Ведущий эксперт ВШЭ Сергей Пухов полагает, что главной причиной стало повышение оттока со стороны компаний, а не физлиц. По его словам, отток вырос в первую очередь из-за действий компаний. Основная причина в том, что выручка от экспорта задерживается.

Также по мнению экспертов ВШЭ одним из факторов является уход иностранных компаний с российского рынка и ухудшение инвестклимата.

Несмотря на рост показателя, отток капитала по-прежнему значительно ниже, чем в 2022 году. Тогда он составил $243 млрд. Перепелица считает, что пик пройден.

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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